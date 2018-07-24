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За места в ульяновском областном парламенте поборются 90 человек
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За места в ульяновском областном парламенте поборются 90 человек 

АиФ — Ульяновск 3 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
22 июля завершилась регистрация кандидатов и списков кандидатов в депутаты областного парламента шестого созыва. Выборы, напомним, пройдут 9 сентября. В общей сложности избирательная комиссия заоегистрировала все 9 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в Законодательное Собрание.
1. Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
2. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
3. Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ульяновской области;
5. Ульяновское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ульяновской области;
7. Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Гражданская Платформа»;
8. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
9. Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По информации председателя регионального Избиркома Юрия Андриенко, некоторые кандидаты из заверенных списков были исключены. Причина — отсутствие необходимых документов, неполнота представленных сведений, нарушения порядка оформления документов.
По 18 одномандатным избирательным округам изначально выдвинулось 94 кандидата (из них 2 самовыдвиженцев, остальные — от 7 различных политических партий). В итоге 3 кандидата сошли с дистанции добровольно, одному отказали в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей, собранных в его поддержку. Статус официально зарегистрированных кандидатов получили 90 человек.
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