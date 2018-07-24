За места в ульяновском областном парламенте поборются 90 человек

22 июля завершилась регистрация кандидатов и списков кандидатов в депутаты областного парламента шестого созыва. Выборы, напомним, пройдут 9 сентября. В общей сложности избирательная комиссия заоегистрировала все 9 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в Законодательное Собрание.

2. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ульяновской области;

5. Ульяновское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

7. Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Гражданская Платформа»;

8. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

По информации председателя регионального Избиркома Юрия Андриенко, некоторые кандидаты из заверенных списков были исключены. Причина — отсутствие необходимых документов, неполнота представленных сведений, нарушения порядка оформления документов.

По 18 одномандатным избирательным округам изначально выдвинулось 94 кандидата (из них 2 самовыдвиженцев, остальные — от 7 различных политических партий). В итоге 3 кандидата сошли с дистанции добровольно, одному отказали в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей, собранных в его поддержку. Статус официально зарегистрированных кандидатов получили 90 человек.