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Как салехардские шахматисты в Чехии рубятся
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Как салехардские шахматисты в Чехии рубятся 

Красный Север 5 часов назад
Фото: Красный Север
На протяжении 16 лет практически каждое лето ямальская шахматная делегация посещает чешскую Пардубицу, где участвует в крупнейшем европейском фестивале интеллектуальных игр Czech Open-2018. Основное внимание традиционно отведено игре в шахматы.
В этом году фестиваль рассматривается тренерами Полярной шахматной школы Анатолия Карпова как подготовка воспитанников к официальным детским первенствам Европы по классическим и быстрым шахматам и командному первенству России среди юношей и девушек до 19 лет, которые пройдут в августе.
Салехардские шахматисты состязались в открытом командном чемпионате Чехии и открытом чемпионате по быстрым шахматам. В командном чемпионате участвовали две ямальские дружины. В состав взрослой команды входили международные гроссмейстеры Павел и Александр Потаповы и международные мастера Богдан Беляков и Владислав Крапивин. Вторая команда была составлена из молодых спортсменов шахматной школы: Александра Розманова, Валерии Теряевой, Михаила Друченко и Галины Михеевой.
В командном чемпионате выступила 121 команда из семи европейских стран. В связи с большим числом участников, для победы в турнире необходимо было набирать максимальное количество очков. Главная ямальская команда к заключительному туру подошла на третьем месте, одержав четыре победы и два матча завершив вничью. В последнем туре в личной встрече с лидерами турнира — чехами — определялся победитель турнира. При победе с любым счетом ямальцы становились чемпионами, при ничьей завоевывали бронзовые награды. К сожалению, в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Поражение с минимальным счетом 1,5-2,5 отбросило команду на десятое место.
С другой стороны, великолепно выступила детская ямальская команда. Практически весь турнир ребята оказывали серьезное сопротивление взрослым шахматистам, и в итоге юные салехардцы заняли первое место среди команд со средним рейтингом от 1700 до 1899.
По итогам турнира, каждый из участников команды существенно прибавил свой международный рейтинг. Особенно отметим Александра Розманова, который набрал 5,5 очков из 7 и прибавил сразу 125 пунктов рейтинга.
Открытые чемпионаты Чехии по быстрым шахматам прошли в трех рейтинговых категориях. В турнире G1 принимали участие сильнейшие европейские гроссмейстеры и мастера. В турнире G2 — шахматисты, чей рейтинг не превышал 2100 пунктов, а в турнире G3 — игроки с рейтингом до 1700 пунктов.
В главном турнире отличный результат показал салехардец Богдан Беляков — 6,5 очков из 9 возможных. У него 11 место среди 148 участников. Павел Потапов с шестью очками остался на 17 месте.
Настоящим триумфом ямальцев завершился турнир G3. 13-летний Михаил Друченко с результатом восемь очков обошел всех конкурентов, которых было 156 человек! Второе место в общем зачете и первое место среди женщин в этом турнире завоевала еще более юная 11-летняя Галина Михеева с результатом 7,5 очков.
Интеллектуальный фестиваль в Чехии продлится до 28 июля, сейчас идут турниры в личных зачетах.
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