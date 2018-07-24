В Матушкино отпраздновали День шахматиста

В ГБУ «Заря» состоялся турнир, посвященный Международному дню шахматиста.

В турнире, построенном по швейцарской системе, приняли участие детские и взрослые команды.

Турнир прошел в 6 туров. Зачет проходил в двух возрастах: 10 лет и младше, а также старше 10 лет.

В категории «Старше 10 лет» призерами стали:

2. Ефимов Данила («Спартаковец») — 4.5 очка

3. Слеповронский Феликс («Талисман») 4 очка.

В категории «Младше 10 лет» призерами стали:

1. Плакущев Савва («Фаворит») — 4 очка

2. Страхов Сева («Фаворит») — 4 очка

3. Чеснокова Таисия («Спартаковец») — 3 очка.