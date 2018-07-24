В Матушкино отпраздновали День шахматиста 

В ГБУ «Заря» состоялся турнир, посвященный Международному дню шахматиста.
В турнире, построенном по швейцарской системе, приняли участие детские и взрослые команды.
Турнир прошел в 6 туров. Зачет проходил в двух возрастах: 10 лет и младше, а также старше 10 лет.
В категории «Старше 10 лет» призерами стали:
1. Сластников Владислав («Спартаковец») — 5.5 очков
2. Ефимов Данила («Спартаковец») — 4.5 очка
3. Слеповронский Феликс («Талисман») 4 очка.
В категории «Младше 10 лет» призерами стали:
1. Плакущев Савва («Фаворит») — 4 очка
2. Страхов Сева («Фаворит») — 4 очка
3. Чеснокова Таисия («Спартаковец») — 3 очка.