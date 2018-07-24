Ученица школы имени М. М. Ботвинника смогла стать международным шахматным мастером 

Международная шахматная федерация присвоило высокое спортивное звание воспитаннику шахматной школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Педагог высшей категории, международный гроссмейстер Алексей Эдуардович Ким обучал Елизавету Мартынюк, которая, стала международным шахматным мастером среди женщин. Решение приняли на совете ФИДЕ в Румынии. В 2018 году Елизавета завоевала бронзовые медали первенства России по быстрым и молниеносным шахматам в возрастной группе девушек не старше 19 лет, которые проходили в Сочи.