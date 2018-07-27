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Google посвятил дудл первой советской чемпионке мира по шахматам
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Google посвятил дудл первой советской чемпионке мира по шахматам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 июля. Американская компания Google посвятила тематический логотип на главной странице своего поисковика Людмиле Руденко, первой советской шахматистке, ставшей чемпионкой мира.
В пятницу Google изменил свою главную страницу, разместив на ней рисованное изображение чемпионки мира по шахматам 1950 года. Таким образом компания отметила 114-ю годовщину со дня ее рождения. На логотипе изображена сама Руденко, опирающаяся на шахматную доску, а на фоне нарисованы шахматные фигуры.
Руденко сохраняла звание чемпионки мира с 1950 по 1953 год. Ее преемницей стала другая советская шахматистка, Елизавета Быкова. В 1953 году Руденко получила звание заслуженного мастера спорта СССР, а в 1976-м стала международным гроссмейстером. Шахматистка умерла в 1986 году в возрасте 81 года.
Практика компании Google отмечать знаменательные события, которая получила название Google Doodle, появилась в 1998 году — тогда на сайте был размещен дудл в честь ежегодного американского фестиваля Burning man.
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