Google посвятил дудл первой советской чемпионке мира по шахматам

В пятницу Google изменил свою главную страницу, разместив на ней рисованное изображение чемпионки мира по шахматам 1950 года. Таким образом компания отметила 114-ю годовщину со дня ее рождения. На логотипе изображена сама Руденко, опирающаяся на шахматную доску, а на фоне нарисованы шахматные фигуры.

Руденко сохраняла звание чемпионки мира с 1950 по 1953 год. Ее преемницей стала другая советская шахматистка, Елизавета Быкова. В 1953 году Руденко получила звание заслуженного мастера спорта СССР, а в 1976-м стала международным гроссмейстером. Шахматистка умерла в 1986 году в возрасте 81 года.

Практика компании Google отмечать знаменательные события, которая получила название Google Doodle, появилась в 1998 году — тогда на сайте был размещен дудл в честь ежегодного американского фестиваля Burning man.