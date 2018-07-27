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Советская шахматистка Руденко стала героиней заставки поисковой системы Google
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Советская шахматистка Руденко стала героиней заставки поисковой системы Google 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Людмила Руденко, вторая в истории шахмат и первая среди советских шахматисток чемпионка мира (1950—1953) стала героем дудла — логотипа на главной странице поисковой системы Google. Таким образом интернет-поисковик отметил день рождения знаменитой спортсменки, которой 27 июля 2018 года исполнилось бы 114 лет. Она ушла из жизни в 1986 году.
Уроженка города Лубны (Полтавская область) являлась международным гроссмейстером (1976), международным мастером среди мужчин (1950), заслуженным мастером спорта СССР (1953).
Руденко участвовала в ряде международных матчей, в том числе в радиоматче СССР — Великобритания (1946). За достижения в области шахмат она была награждена орденом «Знак Почёта» (1957).
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