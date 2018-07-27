Весь пьедестал «Шёлкового пути» заняли КАМАЗы

В связи с ночным дождём организаторы изменили конфигурацию трассы, сократили дистанцию и перенесли старт заключительного 7-го этапа.

Среди внедорожников победу одержала команда катарского гонщика Нассер Аль-Аттия («Тойота»), «серебро» взял француз Матье Серрадори, «бронзу» — Язид Аль-Раджи на Mini Cooper.