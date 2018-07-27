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Весь пьедестал «Шёлкового пути» заняли КАМАЗы
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Весь пьедестал «Шёлкового пути» заняли КАМАЗы 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Победителем ралли-рейда «Шёлковый путь» стал российский гонщик из команды «КАМАз-Мастер» Андрей Каргинов. В зачете грузовиков весь пьедестал заняли КАМАзы. Второе место завоевал Айрат Мардеев, тройку лидеров замкнул Антон Шибалов.
В связи с ночным дождём организаторы изменили конфигурацию трассы, сократили дистанцию и перенесли старт заключительного 7-го этапа.
Среди внедорожников победу одержала команда катарского гонщика Нассер Аль-Аттия («Тойота»), «серебро» взял француз Матье Серрадори, «бронзу» — Язид Аль-Раджи на Mini Cooper.
В общем зачете грузовиков победу в восьмом издании «Шелкового пути» одержал Аль-Раджию. Удержать третью позицию в общем зачете грузовиков не удалось россиянину Сергею Карякину.. Победитель «Дакара» в классе квадроциклов уступил Серрадор и в итоге пришёл четвёртым.
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