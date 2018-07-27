Российский гонщик Карякин считает удачным опыт участия в ралли «Шелковый путь» на багги

ТАСС , 27 июля. Российский гонщик, победитель ралли-марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин считает удачным опыт участия в ралли-рейде «Шелковый путь» на багги. Об этом спортсмен сообщил ТАСС после финиша российского этапа ралли-рейда «Шелковый путь».

"Нашей основной задачей при участии в «Шелковом пути» стала обкатка навыков на багги, я уже официально пересел на этот вид транспорта, это был мой дебют. Я думаю, этот опыт стал удачным, мы выиграли в своем классе с большим отрывом и заняли четвертое место в абсолютном зачете, а там соревнуются более совершенные и дорогостоящие машины. Можно сказать, что «Шелковый путь» стал подготовкой к следующему «Дакару», где я планирую выступать на багги", — сказал Карякин.

Гонщик добавил, что в первые дни ралли-рейда «Шелковый путь» он и штурман Антон Власюк испытывали технические трудности с построенным к гонке багги. «Мы построили новую машину, в первые дни у нас были технические сложности с приводами, с некоторыми другими узлами, мы „учили машину ездить“, если говорить по-спортивному. На третий-четвертый день у нас машина поехала, мы смогли насладиться этой скоростью, динамикой, астраханскими дюнами. Мы поняли, какие проблемы есть с машиной, изменим ее конструкцию, к „Дакару“ будем во всеоружии», — отметил Карякин.

Ранее Карякин неоднократно отмечал, что хотел бы стать победителем ралли-марафона «Дакар» в трех классах — автомобили, багги и квадроциклы.

В этом году ралли-марафон «Шелковый путь» разбит на два этапа: первый состоялся с 20 по 27 июля в России, второй пройдет в сентябре на территории Китая. Российский участок гонки прошел через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии.