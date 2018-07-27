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Жириновский прогнозирует участие в выборах в Госдуму в 2021 году лишь двух партий
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Жириновский прогнозирует участие в выборах в Госдуму в 2021 году лишь двух партий 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: Говорит Москва
«Смысл в чём? Сделать две равновеликих партии. Тогда будет нормальный процесс. Чтоб у одной было 230 голосов, у другой — 220. Когда сегодня у нас у трёх всего 107, а у одной — 343, мы ж ничего не можем сделать, теряется смысл. И гражданам неинтересно… Мы должны показать, что есть сменяемость власти, меняются лидеры партий».
Жириновский отметил, что идею объединения оппозиционных партий выдвигает уже 30 лет, а сейчас, по его словам, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов «то же самое хочет».
Сегодня Миронов анонсировал создание новой партии. Он подчеркнул, что работает над этим вопросом уже более полугода. «Думаю, что осенью мы закончим работу по созданию новой мощной партии», — сказал лидер «Справедливой России».
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