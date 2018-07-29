Ещё
Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль «Живые шахматы» на Бородинском поле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль «Живые шахматы» на Бородинском поле 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек в воскресенье посетили фестиваль-турнир «Живые шахматы» на Бородинском поле в Подмосковье, где реконструкторы в форме русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года заменили шахматные фигуры на гигантской доске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Утром шахматная школа «Олимп» провела турнир «Бородинский блиц». После этого у визит-центра Бородинского музея прошла главная партия. Специально для нее была создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменили профессиональные реконструкторы, одетые по форме русской и французской армий образца периода Отечественной войны 1812 года", — сообщили в обществе.
В пресс-службе отметили, что в качестве фигур выступали также дрессированные лошади и четыре пушки. «Фестиваль собрал порядка 10 тыс. зрителей», — добавили в РВИО.
Турнир посетил чемпион мира по быстрым шахматам, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин. «Сегодня была разыграна „Вечнозеленая“ партия, сыгранная в 1852 году Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфреном в Берлине. Эта партия, интереснейшая в своей стратегии, вошла в „золотую коллекцию“ страниц шахматной истории. В начале спортивной карьеры я ее тоже изучал. И очень приятно, что сегодня она проходит с таким размахом и торжеством» — отметил шахматист.
Руководили шахматной игрой член олимпийской сборной Республики Того Михаил Стровский и женский международный гроссмейстер, чемпионка мира среди студентов Алина Бивол. За ходом турнира наблюдали российский гроссмейстер Ян Непомнящий и — по видеосвязи — многократный чемпион мира Анатолий Карпов, который является почетным членом РВИО.
Игра сопровождалась выступлением духового оркестра, который исполнил военные марши разных стран. Кроме шахматной партии, гости фестиваля могли посетить интерактивные площадки, познакомиться с бытом солдат эпохи наполеоновских войн и получить уроки фехтования.
ТАСС: последние новости
Награждение призеров российского этапа ралли "Шелковый путь" прошло на Красной площади "Атлетико" по пенальти обыграл "Арсенал" в матче Международного кубка чемпионов Российский гонщик Карякин считает удачным опыт участия в ралли "Шелковый путь" на багги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»269
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове15
Смолов вновь ошибся33
Шарапова показала интимное фото50
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение