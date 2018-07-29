Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль «Живые шахматы» на Бородинском поле 

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек в воскресенье посетили фестиваль-турнир «Живые шахматы» на Бородинском поле в Подмосковье, где реконструкторы в форме русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года заменили шахматные фигуры на гигантской доске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Утром шахматная школа «Олимп» провела турнир «Бородинский блиц». После этого у визит-центра Бородинского музея прошла главная партия. Специально для нее была создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменили профессиональные реконструкторы, одетые по форме русской и французской армий образца периода Отечественной войны 1812 года", — сообщили в обществе.
В пресс-службе отметили, что в качестве фигур выступали также дрессированные лошади и четыре пушки. «Фестиваль собрал порядка 10 тыс. зрителей», — добавили в РВИО.
Турнир посетил чемпион мира по быстрым шахматам, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин. «Сегодня была разыграна „Вечнозеленая“ партия, сыгранная в 1852 году Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфреном в Берлине. Эта партия, интереснейшая в своей стратегии, вошла в „золотую коллекцию“ страниц шахматной истории. В начале спортивной карьеры я ее тоже изучал. И очень приятно, что сегодня она проходит с таким размахом и торжеством» — отметил шахматист.
Руководили шахматной игрой член олимпийской сборной Республики Того Михаил Стровский и женский международный гроссмейстер, чемпионка мира среди студентов Алина Бивол. За ходом турнира наблюдали российский гроссмейстер Ян Непомнящий и — по видеосвязи — многократный чемпион мира Анатолий Карпов, который является почетным членом РВИО.
Игра сопровождалась выступлением духового оркестра, который исполнил военные марши разных стран. Кроме шахматной партии, гости фестиваля могли посетить интерактивные площадки, познакомиться с бытом солдат эпохи наполеоновских войн и получить уроки фехтования.