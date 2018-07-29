Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль «Живые шахматы» на Бородинском поле

МОСКВА, 29 июля. / ТАСС /. Около 10 тыс. человек в воскресенье посетили фестиваль-турнир «Живые шахматы» на Бородинском поле в Подмосковье, где реконструкторы в форме русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года заменили шахматные фигуры на гигантской доске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Утром шахматная школа «Олимп» провела турнир «Бородинский блиц». После этого у визит-центра Бородинского музея прошла главная партия. Специально для нее была создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменили профессиональные реконструкторы, одетые по форме русской и французской армий образца периода Отечественной войны 1812 года", — сообщили в обществе.

В пресс-службе отметили, что в качестве фигур выступали также дрессированные лошади и четыре пушки. «Фестиваль собрал порядка 10 тыс. зрителей», — добавили в РВИО

Турнир посетил чемпион мира по быстрым шахматам, самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин . «Сегодня была разыграна „Вечнозеленая“ партия, сыгранная в 1852 году Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфреном в Берлине. Эта партия, интереснейшая в своей стратегии, вошла в „золотую коллекцию“ страниц шахматной истории. В начале спортивной карьеры я ее тоже изучал. И очень приятно, что сегодня она проходит с таким размахом и торжеством» — отметил шахматист.

Руководили шахматной игрой член олимпийской сборной Республики Того Михаил Стровский и женский международный гроссмейстер, чемпионка мира среди студентов Алина Бивол. За ходом турнира наблюдали российский гроссмейстер Ян Непомнящий и — по видеосвязи — многократный чемпион мира Анатолий Карпов , который является почетным членом РВИО.

Игра сопровождалась выступлением духового оркестра, который исполнил военные марши разных стран. Кроме шахматной партии, гости фестиваля могли посетить интерактивные площадки, познакомиться с бытом солдат эпохи наполеоновских войн и получить уроки фехтования.