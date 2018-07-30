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В Нижнем Новгороде будет создан институт экспериментальной онкологии
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В Нижнем Новгороде будет создан институт экспериментальной онкологии 

АиФ Нижний Новгород 6 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Минздрав России одобрил создание в Нижнем Новгороде института экспериментальной онкологии, сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.
О создании института заявил ректор Приволжского медицинского исследовательского университета (ПИМУ) Николай Карякин по итогам рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. По его словам, институт экспериментальной онкологии будет создан на базе НИИ биомедицинских технологий ПИМУ. Новое учреждение станет частью онкологического кластера, который формируется в Нижегородской области.
«Новый институт получит государственное задание на выполнение научных исследований, федеральный Минздрав профинансирует закупку необходимого оборудования», — отметил Николай Карякин.
Напомним, что в феврале 2018 года НИИ биомедицинских технологий Приволжского медуниверситета посещала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Ученые представили министру результаты исследований по иммунотерапии рака, молекулярному профилированию опухолевых клеток и биоимиджингу.
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