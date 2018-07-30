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Школьник из Хорошевки завоевал серебро на детском турнире по шахматам
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Школьник из Хорошевки завоевал серебро на детском турнире по шахматам 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Ученик школы № 1409 Егор Корельский успешно выступил на детском турнире по быстрым шахматам «Кубок федерации шахмат Геленджика 2018». Соревнования прошли в минувшие выходные в шахматном центре NVS г. Геленджика. Борьбу за награды вели 18 участников в возрасте от 6 до 18 лет.
— По итогам упорной борьбы все три лидера набрали по 7,5 очков из 9 возможных. Всё решил коэффициент Бухгольца. У лидера он составил 47, у Егора — 46, а у бронзового призера — 45,5, — отметила представитель пресс-службы школы Татьяна Сомова. — Уверенный результат позволил Егору Корельскому выйти в финал Суперкубка, который состоится в ноябре.
Соревнования были приурочены ко дню ВМФ. (еп)
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