Школьник из Хорошевки завоевал серебро на детском турнире по шахматам

Ученик школы № 1409 Егор Корельский успешно выступил на детском турнире по быстрым шахматам «Кубок федерации шахмат Геленджика 2018». Соревнования прошли в минувшие выходные в шахматном центре NVS г. Геленджика. Борьбу за награды вели 18 участников в возрасте от 6 до 18 лет.

— По итогам упорной борьбы все три лидера набрали по 7,5 очков из 9 возможных. Всё решил коэффициент Бухгольца. У лидера он составил 47, у Егора — 46, а у бронзового призера — 45,5, — отметила представитель пресс-службы школы Татьяна Сомова . — Уверенный результат позволил Егору Корельскому выйти в финал Суперкубка, который состоится в ноябре.

Соревнования были приурочены ко дню ВМФ. (еп)