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Пятиборец Лесун в четвёртый раз стал чемпионом России
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Пятиборец Лесун в четвёртый раз стал чемпионом России 

Чемпионат.com 7 часов назад
Александр Лесун в четвёртый раз завоевал титул чемпиона России по современному пятиборью. Серебряную медаль получил петербуржец Олег Наумов, бронзовую — Александр Савкин из Московской области.
Лесун возглавил турнирную таблицу после фехтования и больше первого места не упустил. Отметим также возвращение после большого перерыва, вызванного травмой, Егора Пучкаревского. Он занял шестое место, выиграв соревнования в плавании.
В командном турнире первенствовали пятиборцы Москвы: Лесун, Пучкаревский, Сергей Карякин и Сергей Белов.
Современное пятиборье. Чемпионат России. Москва Мужчины. Личное первенство
1. Александр Лесун (Москва) — 1484. 2. Олег Наумов (Санкт-Петербург) — 1455. 3. Александр Савкин (Московская область) — 1451. 4. Иван Бобылёв (Нижегородская область) — 1444. 5. Илья Фролов (Самарская область) — 1443. 6. Егор Пучкаревский (Москва) — 1438.
Командное первенство
1. Москва — 4357. 2. Санкт-Петербург — 3989. 3. Нижегородская область — 3946. 4. Самарская область — 3941. 5. Московская область — 3434. 6. Башкортостан — 3060.
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