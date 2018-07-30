Пятиборец Лесун в четвёртый раз стал чемпионом России

Лесун возглавил турнирную таблицу после фехтования и больше первого места не упустил. Отметим также возвращение после большого перерыва, вызванного травмой, Егора Пучкаревского. Он занял шестое место, выиграв соревнования в плавании.

Современное пятиборье. Чемпионат России. Москва Мужчины. Личное первенство

Командное первенство

1. Москва — 4357. 2. Санкт-Петербург — 3989. 3. Нижегородская область — 3946. 4. Самарская область — 3941. 5. Московская область — 3434. 6. Башкортостан — 3060.