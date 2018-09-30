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Комиссия ФИДЕ сняла обвинения с Дворковича
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ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур 

RT на русском + ещё 16 30 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) признала Аркадия Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур.
Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.
Жалобу на Дворковича подал кандидат в президенты ФИДЕ Георгиос Макропулос, обвинивший россияинина в содействии тому, что президент Шахматной федерации Сербии Душан Коголевич сменил в генассамблее ФИДЕ лояльного Макропулосу другого делегата от Сербии.
Ранее сообщалось, что Дворкович официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента ФИДЕ.
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