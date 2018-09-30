Комиссия ФИДЕ сняла обвинения с Дворковича

ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур

Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Жалобу на Дворковича подал кандидат в президенты ФИДЕ Георгиос Макропулос , обвинивший россияинина в содействии тому, что президент Шахматной федерации Сербии Душан Коголевич сменил в генассамблее ФИДЕ лояльного Макропулосу другого делегата от Сербии.

Ранее сообщалось, что Дворкович официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента ФИДЕ.