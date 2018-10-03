Дворкович избран новым президентом ФИДЕ

Как сообщает ТАСС, на выборах главы организации, прошедших на конгрессе в Батуми, за Дворковича проголосовали 103 делегата, а то время как другой кандидат — Георгиос Макропулос — набрал 78 голосов.

Предыдущим руководителем ФИДЕ был другой представитель России — Кирсан Илюмжинов , возглавлявший организацию с 1995 года.

Ранее сообщалось, что британец найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов президента ФИДЕ в пользу Дворковича.