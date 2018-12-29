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Российский чемпион мира назвал Крым украинским 

Lenta.ru 4 часа назад
Российский гроссмейстер Даниил Дубов, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, назвал полуостров Крым украинским. Его слова приводит Chess-News.ru  Дубов заявил, что он на стороне Украины относительно принадлежности Крыма. При этом он подчеркнул, что спорт важнее политики. «История — она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет — а традиции останутся. И в этом плане проблемы нет », — отметил шахматист.
Дубов является членом юношеской сборной России по шахматам. Россиянин победил в турнире «Юные звезды мира» в Киришах в 2009 году и в этом же году выиграл юношескую Олимпиаду до 16 лет.
В октябре 2018-го шахматист Сергей Карякин рассказал о тяжелой ситуации в Крыму в то время, когда полуостров был украинским. По его словам, ему самостоятельно приходилось оплачивать поездки на турниры.
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Комментарии605
Шахматы , Видео , Даниил Дубов , Сергей Карякин
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