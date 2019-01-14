Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Нидерландах

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с прошлогодним победителем турнира норвежцем Магнусом Карлсеномво во втором раунде шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, сообщает ТАСС

Другая партия гроссмейстера Владимир Федосеева и индийца Вишванатанома Анандома так же завершилась ничье, в то время как Владимир Крамник проиграл голландцу Анишу Гири

Теперь Непомнящему предстоит встреча с Крамником, а Федосееву — с поляком Яна-Кшиштофом Дуду.

В общем зачете после двух раундов лидируют Ананд и Непомнящий, в активе которых по 1,5 очка. Федосеев и еще десять шахматистов набрали по одному очку, Крамник и Дуда занимают последнюю строчку (0,5).

Ранее российская шахматистка Екатерина Лагно прокомментировала свою победу на чемпионате мира по блицу. Турнир состоялся в Санкт-Петербурге.