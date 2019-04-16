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Кашлинская победила Гишар и вышла на чистое первое место чемпионата Европы по шахматам 

SPORT24.ru 16 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Алина Кашлинская в пятом туре чемпионата Европы по шахматам белыми фигурами победила француженку Полин Гишар. турнир проходит в Турции, в Анталье. Кашлинская набрала 5,5 очков и вышла в единоличные лидеры турнира.
Соревнования проходят по швейцарской системе в 11 туров. В турнире участвуют 130 шахматисток, среди них 20 россиянок. Партии шестого тура пройдут 18 апреля.
В прошлом году победу на турнире одержала россиянка Валентина Гунина. Чемпионат Европы по шахматам завершится 23 апреля. Призовой фонд турнира составляет € 60 тыс. 14 лучших шахматисток турнира получат прямую путевку на Кубок мира.
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