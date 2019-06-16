Новая надежда? Россиянка выиграла турнир претенденток

Турнир претенденток в Казани досрочно выиграла самая молодая участница 20-летняя россиянка Александра Горячкина: за два тура до финиша она оторвалась от ближайшей преследовательницы на 2,5 очка и стала недосягаемой для ближайших конкуренток. В 12-м туре Горячкина сыграла вничью с экс-чемпионкой мира Тань Чжунъи.

«Какое-то необычное чувство, что турнир-то уже закончился, а надо готовиться еще серьезно к двум последним партиям», — такую запись оставил на своей странице в фейсбуке тренер победительницы гроссмейстер Константин Ланда.

Действительно, столь стремительной развязки никто не ожидал, но Саша играла в Казани выше всяких похвал! Конечно, пресловутая госпожа Удача время от времени ей улыбалась, но как без этого набрать «плюс 6» в таком выдающемся по составу соревновании?

Долгую дистанцию (напомним: турнир начался 29 мая!) Александра Горячкина провела очень мощно и ровно, бережно расходуя эмоции. Лишь решив главную спортивную задачу, она чуть-чуть расслабилась и даже несколько раз улыбнулась во время короткой беседы с пресс-атташе турнира Анастасией Карлович по окончании 12-тура.

— Какой настрой был перед партией с Тань Чжунъи?

— Такой же, как перед всеми остальными: выходишь и смотришь, что дальше.

— Компьютер считает, что в финальной позиции, где последовало соглашение на ничью, у тебя был выигрыш. Не осознавала этого?

— Я так и думала, что позиция как-то выигрывается. Но как конкретно, я не видела. Партия была сложной: я не вышла из дебюта, играть было очень тяжело… Вижу ничью и думаю: не могу больше, дожить до конца бы!

— Складывается немного странная ситуация: турнир тобой уже выигран, но до конца остается еще два тура. Будешь ли сегодня праздновать победу, позволишь себе немножко расслабиться?

— Наверное, да — ведь у нас завтра выходной!

— Как оценивала свои шансы до старта? Удивил ли тебя саму такой результат?

— Ну, турнир еще не закончился. Первое место — да, но результат может быть разным, поэтому буду играть до конца.

От каких-либо иных интервью и комментариев помимо этой обязательной беседы Александра решительно отказалась. В последний выходной день ваш корреспондент мельком видел Горячкину во время обеда и ужина, и могу засвидетельствовать: она выглядит такой же собранной и сосредоточенной, как обычно.

Выходные в Казани предусмотрены после каждых трех игровых дней. На отрезке с 10 по 12 тур Горячкина сделала три ничьих, причем в своих «черных» партиях ей пришлось упорно защищаться. Вначале она встречалась с главной конкуренткой Екатериной Лагно . В ответ на огнеупорную защиту Каро-Канн Лагно избрала классическую систему, которую виртуозно разыгрывали, в частности, чемпионы мира Борис Спасский Гарри Каспаров , и добилась комфортного перевеса.

Но потом — вероятно, опасаясь его расплескать — Катя стала действовать излишне осторожно, промедлила с вторжением коня на ключевое поле е5. Горячкина удачно разрядила обстановку и вынудила переход в равное ладейное окончание; на 42-м ходу соперницы подписали мирное соглашение.

На следующий день Александра играла белыми с Анной Музычук и сделала ничью с позиции силы; скорее всего, в иной спортивной ситуации она бы продолжила игру в финальной позиции.

Наконец, в 12-м туре Саша играла черными с экс-чемпионкой мира Тань Чжунъи и, как вы уже знаете, «не вышла из дебюта». Что-то черные напутали, и после 18 ходов у них была стратегически тяжелейшая позиция с разрозненными фигурами и застрявшим в центре королем. Однако на 19-м ходу белые допустили грубую позиционную ошибку, удивительную для шахматистов уровня Тань Чжунъи; иного объяснения, кроме огромной усталости, в голову не приходит. После этого Горячкина сумела наладить оборону и спрятать короля на фланге, отделавшись потерей одной пешки.

К тому же за этот скромный материальный урон черные получили неплохую компенсацию — контригру против ослабленного белого короля. Китайский гроссмейстер долго выискивала пути к победе, а в итоге осуществила прорыв в самый неподходящий момент и могла даже проиграть, но Александра предпочла зафиксировать ничью вечным шахом и обеспечить себе путевку на чемпионский матч.

Екатерина Лагно в этот день предприняла отважную попытку переломить турнирную ситуацию: черными против Анны Музычук она разыграла весьма рискованный гамбит Яниша. Вряд ли Анна ожидала этого варианта, а потому избрала в ответ надежное, но далеко не самое принципиальное продолжение, и замысел черных — завязать сложную борьбу на три результата — вполне мог увенчаться успехом. Удивительное совпадение: в этой партии также определяющими оказались 18 и 19 ходы. Ошибка черных позволила Музычук создать грозную батарею «ферзь + слон» по белым полям, от разрушительного огня которой удовлетворительной защиты не оказалось. Одержав победу, Анна поднялась на вторую строчку в таблице.

Итак, до окончания турнира претенденток осталось два тура. Не приходится сомневаться, что девушки будут биться до конца во всех партиях. И дело не только в том, что на кону стоят серьезные деньги (первый приз — €50 тысяч евро, второй — €40 тысяч, третий — €30 тысяч), но главным образом в самой природе женских шахмат: тут не признают компромиссов!