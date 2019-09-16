На Кубке мира по шахматам случился конфуз

На Кубке мира по шахматам произошел первый армагеддон

Во втором круге Кубка мира по шахматам произошел первый армагеддон, а почти половина россиян сошла с дистанции. Об этом пишет «Газета.ru».

Кубок мира проходит в Ханты-Мансийске. Во втором круге продолжал борьбу 21 россиянин, после — их осталось 12.

Евгения Наера победил голландец Аниш Гири , второй стартовый номер. Шесть первых партий закончились вничью, в блице спортсмены обменялись ударами, а в армагеддоне, так называется решающая партия, чистая лотерея, победил представитель Нидерландов.