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На Кубке мира по шахматам произошел первый армагеддон 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
На Кубке мира по шахматам случился конфуз
Фото: Газета.Ru
Во втором круге Кубка мира по шахматам произошел первый армагеддон, а почти половина россиян сошла с дистанции. Об этом пишет «Газета.ru».
Кубок мира проходит в Ханты-Мансийске. Во втором круге продолжал борьбу 21 россиянин, после — их осталось 12.
Евгения Наера победил голландец Аниш Гири, второй стартовый номер. Шесть первых партий закончились вничью, в блице спортсмены обменялись ударами, а в армагеддоне, так называется решающая партия, чистая лотерея, победил представитель Нидерландов.
Александра Предке и 17-летнего Андрея Есипенко победили соотечественники Ян Непомнящий и Петр Свидлер, а Даниила Дубова — вундеркинд из Ирана Алиреза Фируджа.
Тем временем Сергей Карякин спокойно и технично победил Самвела Севяна из США. Также борьбу продолжат россияне Даниил Юффа, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Александр Грищук, Дмитрий Яковенко, Кирилл Алексеенко, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Евгений Томашевский.
Главной неожиданностью круга стало поражение американца Хикару Накамуры от немца Ливиу-Дитера Нисипяну. Накамура явно забыл свой анализ того, как события могли бы развиваться, и неудачно отреагировал на то, как они развивались на самом деле.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Шахматы , Статьи , Александр Грищук , Евгений Наер , Даниил Дубов , Кирилл Алексеенко , Никита Витюгов , Петр Свидлер , Ян Непомнящий , Дмитрий Яковенко , Хикару Накамура , Владислав Артемьев , Даниил Юффа , Сергей Карякин , Максим Матлаков , Андрей Есипенко , Дмитрий Андрейкин , Евгений Томашевский , Аниш Гири , Газета.Ru
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