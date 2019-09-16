На Кубке мира по шахматам случился конфуз

Во втором круге Кубка мира по шахматам произошел первый армагеддон, а почти половина россиян сошла с дистанции. Об этом пишет «Газета.ru».
Кубок мира проходит в Ханты-Мансийске. Во втором круге продолжал борьбу 21 россиянин, после — их осталось 12.
Евгения Наера победил голландец Аниш Гири, второй стартовый номер. Шесть первых партий закончились вничью, в блице спортсмены обменялись ударами, а в армагеддоне, так называется решающая партия, чистая лотерея, победил представитель Нидерландов.
Александра Предке и 17-летнего Андрея Есипенко победили соотечественники Ян Непомнящий и Петр Свидлер, а Даниила Дубова — вундеркинд из Ирана Алиреза Фируджа.
Тем временем Сергей Карякин спокойно и технично победил Самвела Севяна из США. Также борьбу продолжат россияне Даниил Юффа, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Александр Грищук, Дмитрий Яковенко, Кирилл Алексеенко, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Евгений Томашевский.
Главной неожиданностью круга стало поражение американца Хикару Накамуры от немца Ливиу-Дитера Нисипяну. Накамура явно забыл свой анализ того, как события могли бы развиваться, и неудачно отреагировал на то, как они развивались на самом деле.