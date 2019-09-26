«Соперник безобразен, я еще хуже»: Кубок мира остался без россиян

Драматичный вылет последнего россиянина Никиты Витюгова после обидных ошибок в выигрышной позиции против китайца Юй Янъи, такое же необъяснимое поражение известного гроссмейстера Левона Ароняна и неудача американского вундеркинда Джеффри Шонга — «Газета.Ru» рассказывает о четвертьфинальных баталиях на Кубке мира, где 128 лучших шахматистов планеты играют на выбывание, а финалисты могут претендовать на матч за мировую корону.

«Этот турнир похож на жизнь: он идет-идет-идет, а потом заканчивается для всех, причем заканчивается одинаково — печально», — так в интервью по горячим следам подвел итог своего выступления на Кубке мира по шахматам Никита Витюгов, дольше всех из россиян продержавшийся в ханты-мансийском нокауте. И развил свою мысль в твиттере:

«Счастливчики уходят быстро, упрямцы, которые бьются на пределе своих возможностей, — иногда мучительно. Но то, что произошло здесь, также имеет значение, и я горжусь уровнем шахмат, который показал на турнире (не сегодня)».

Соперником Витюгова в четвертьфинале был 25-летний китайский гроссмейстер Юй Янъи, завсегдатай элитных турниров по быстрым шахматам и блицу. Петербургский гроссмейстер постарше, ему 32, и хотя «послужной список» у него внушительный (чемпион мира в составе сборной России, вице-чемпион страны и т.д.), в самых топовых турнирах он, на самом деле, играл немного. Так что в этом матче Юй считался фаворитом, особенно в быстрых шахматах (при равном счете в классике).

Наверное, фраза прозвучит немного странно по отношению к человеку, который не новичок на этой работе и многого добился в своей карьере, но все же Никита Витюгов стал настоящим открытием Кубка мира в Ханты-Мансийске.

За последние годы он сумел выйти на новый уровень в игре и обрести настоящую уверенность в своих силах. Вспомним, насколько убедительно в «основное время» Витюгов победил таких грандов, как Сергей Карякин и Уэсли Со.

Юй Янъи он тоже не уступал практически ни в одном компоненте игры, кроме разве что умения «подкручивать» позицию и ловить свои шансы, а в дебютной подготовке, наоборот, превосходил на голову. Обе длинные партии более-менее закономерно завершились вничью, а на тай-брейке грозному китайцу пришлось бегать по дебютам, как зайцу. Но Никита везде был отменно готов, и каждая партия черными фигурами превращалась для Юй Янъи в серьезное испытание.

Но чем короче контроль, тем большую роль играют не домашняя подготовка, а практическая наигранность и удача. В первой партии с контролем 10 минут до конца + 10 секунд на ход Витюгов добился черными перевеса, но потом немного запутался и во избежание худшего перешел в ладейный эндшпиль без пешки. Абсолютно ничейный: три пешки против двух на одном фланге. Не нужно быть гроссмейстером Витюговым или даже простым мастером, чтобы защитить эту позицию, как говорится, с закрытыми глазами.

Но у тай-брейка свои законы: ставки огромны, усталость накапливается, а голова временами отключается. Вряд ли сам Никита сможет объяснить, как он умудрился проиграть это окончание.

После такого обидного поражения у многих опустились бы руки, а Витюгов проявил великолепные бойцовские качества и сумел по заказу выиграть, причем выиграть убедительно.

Две блицпартии завершились вничью, и дело дошло до армагеддона — второго пока что на этом Кубке мира. Юй Янъи тянул жребий и получил право выбора; подумав немного и уточнив детали у главного судьи Ашота Вардапетяна (5 минут белым, 4 черным, ничья в пользу черных, добавление 2 секунд на ход после 60 хода), китайский гроссмейстер решил сыграть белыми. Очевидно, он учитывал, что Никита не любит «шлепать», старается обдумывать каждый ход даже в блице, и Юй хотел поскорее загнать соперника в жесткий цейтнот.

Первые ходы гроссмейстеры делали с пулеметной скоростью, словно играли «буллит» в интернете (по минутке на партию). Французская защита — Витюгов играет ее всю жизнь, написал об этом дебюте две книги.

Невероятно: на 9-м ходу Юй Яньи зевает две пешки! Никита их, конечно, забирает, но по инерции продолжает строчить ходы. Задумайся он хоть на пару секунд — и партия закончилась бы ходу к 20-му.

Но близость цели привела к отключению головы: несколько ужасных ходов — и уже черные оказались в безнадежной позиции с отрезанным по последнему ряду королем и неразвитыми ладьями. Увы…

«Мой соперник играл безобразно, а я — еще хуже. Все закономерно, он чуть меньше ошибался. Такая система: не надо демонстрировать каких-то высот, надо быть чуть лучше, чем соперник. Подумай я хоть секунду… Решил, что должен играть очень быстро… Но жизнь продолжается, ничего страшного!» — резюмировал Никита Витюгов.

Второй четвертьфинальный тай-брейк, в котором сошлись действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян (Армения) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), оказался более коротким, но не менее драматичным.

В первой 25-минутке Аронян, играя белыми, довольно самобытно трактовал одно из разветвлений Английского начала, но перевеса не добился, и на 31-м ходу по его предложению была зафиксирована ничья. А Вашье-Лаграв своей «подачей» распорядился крайне неудачно: вначале загнал ферзя на линию «а», после чего неожиданно начал наступление в центре и на королевском фланге.

Аронян тут же пожертвовал качество, погасив атакующий порыв соперника, и сам перешел в контратаку. Компьютерные «движки» считали, что у черных решающий перевес (оценка была примерно +4,5 в их пользу), однако Аронян не сумел четко наладить взаимодействие ферзя и коня. Наступление забуксовало, и он решил подтянуть в бой резерв — пешку «h7». Маневр оказался слишком медлительным: Максим успел подтянуть в оборону ферзя, а потом, воспользовавшись зевком соперника, и вовсе вынудил размен сильнейших фигур, после чего позиция черных превратилась в проигранную.

Наблюдавший за этими шахматными драмами гроссмейстер Ян Непомнящий (напомним, что он покинул Кубок мира после поражения в предыдущем круге от Юй Янъи) написал в твиттере:

«Я хотел бы сказать много… но, похоже, иногда вам не нужно играть в шахматы хорошо или даже прилично, чтобы далеко продвинуться в Кубке мира. Оба матча были далеко за пределами добра и зла. Нынешняя нокаут-система не имеет ничего общего с определением лучшего игрока».

Ведущий российский гроссмейстер последователен в своих словах и оценках: он скептически отзывался о нокауте даже после того, как в мае нынешнего года выиграл этап Гран-при ФИДЕ , проходивший по этой самой системе. Однако невозможно поспорить с тем, что нокаут-турниры по-настоящему зрелищны и бескомпромиссны — даже близким друзьям и родственникам, если их свел жребий, приходится сражаться друг с другом, а не «расписывать ничейки». И как раз во время тай-брейков число зрителей в интернете многократно возрастает по сравнению с партиями в классику. А идеальная система вряд ли существует — уж столько ее искали…

Два других четвертьфинала в столице Югры завершились в основное время: москвич Александр Грищук проиграл рейтинг-фавориту Дин Лижэню из Китая, а Теймур Раджабов (Азербайджан) одолел талантливого американского юниора Джеффри Шонга.

Как и в предыдущем матче с Домингесом, Грищук перемудрил, играя черными: слишком много времени тратил на обдумывание каких-то тонкостей, а потом в цейтноте все прозевал. К сожалению, это была уже вторая партия (первая завершилась вничью), и возможности отыграться у Александра не было.

Раджабов, победив во второй партии Шонга (первая завершилась вничью), светился от счастья: в полуфинал главного нокаут-турнира он не выходил с 2004 года (!), когда это был еще не Кубок мира, а чемпионат мира ФИДЕ. После нескольких лет застоя экс-вундеркинд, которого Каспаров называл одним из своих возможных преемников на троне, наконец-то «выходит из тени».

Раджабов — шахматист со своим ярко выраженным игровым почерком, а это по нынешним временам большая редкость. Партия Раджабов — Шонг стала настоящим триллером, украсившим турнир в Югорской шахматной академии.

Джеффри не слишком удачно разыграл дебют (более опытному Теймуру удалось подловить соперника), но потом, как обычно, начал умело «подкручивать» позицию. Да немножко «перекрутил» — не сумел в нужный момент остановиться и перейти на позиционные рельсы. Партия заканчивалась в остром обоюдном цейтноте со взаимными упущениями, но в итоге Раджабов заматовал короля соперника.

В четверг 26 сентября на Кубке мира начинаются полуфиналы. Один из них китайский: Дин Лижэнь — Юй Янъи, второй — европейский: Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Теймур Раджабов (Азербайджан). Эта четверка гроссмейстеров останется в Ханты-Мансийске уже до конца турнира, поскольку помимо финала состоится и матч за третье место.

Напомним, что обоим финалистам достанутся путевки в турнир претендентов, а у бронзового призера будет шанс (пока теоретический, а дальше — кто знает) также попасть в главное отборочное соревнование.