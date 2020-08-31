Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

«Это ужасный позор»: скандальная победа РФ 

Вероника Полынина 9 часов назад
«Это ужасный позор»: скандальная победа РФ
Фото: РИА Новости
Шахматная олимпиада, из-за пандемии коронавируса проходившая в онлайн-формате, завершилась скандалом.
Решение ФИДЕ присудить победу сразу двум сборным — России и Индии — вызвало недоумение у российских спортсменов и шахматистов из Армении, пишет «Чемпионат».
Россия в финале выигрывала у Индии, однако у соперников россиян в самый ответственный момент пропало интернет-соединение. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) засчитала победу россиянам, однако индийские шахматисты подали апелляцию, сославшись на то, что перебои со связью возникли на сервере сайта, где проходил турнир. Федерация согласилась с доводами Индии и вручила сборной второй комплект медалей.

«А почему не раздать всем сборным по золотой медали? Без игры. Нет слов», — отреагировала на победу индийцев двенадцатая чемпионка мира по шахматам, трёхкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России Александра Костенюк.

Двукратный победитель командного чемпионата мира Ян Непомнящий написал в соцсетях, что раздосадован решением ФИДЕ.

«Мне кажется, это немного против спортивного принципа. Индия не выиграла в финале ни одной партии», — заявил он.

Спортсмен также напомнил о проигравшей Индии в полуфинале из-за перебоев со связью сборной Армении. Тогда тоже была подана апелляция, но ФИДЕ приняла решение в пользу индийской сборной.

«В ФИДЕ действительно считают, что они умнее всех, а все остальные — идиоты? Стыд и позор им за дурно попахивающую гнилую работу. Они должны подать в отставку после такого. Это ужасный позор для всего шахматного мира», — заявила после финала армянская спортсменка Элина Даниэлян.

Видео дня. В Москве прошел Кубок мэра Москвы по хоккею
Комментарии 140
Шахматы , Статьи , Ян Непомнящий , Александра Костенюк , ФИДЕ , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Фигура российской гимнастки удивила сеть
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
Родченков выступил с разоблачением США
Родченков выступил с разоблачением США
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта Прочее
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение