«Это ужасный позор»: скандальная победа РФ 

Шахматная олимпиада, из-за пандемии коронавируса проходившая в онлайн-формате, завершилась скандалом.

Решение ФИДЕ присудить победу сразу двум сборным — России и Индии — вызвало недоумение у российских спортсменов и шахматистов из Армении, пишет «Чемпионат».

Россия в финале выигрывала у Индии, однако у соперников россиян в самый ответственный момент пропало интернет-соединение. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) засчитала победу россиянам, однако индийские шахматисты подали апелляцию, сославшись на то, что перебои со связью возникли на сервере сайта, где проходил турнир. Федерация согласилась с доводами Индии и вручила сборной второй комплект медалей.

«А почему не раздать всем сборным по золотой медали? Без игры. Нет слов», — отреагировала на победу индийцев двенадцатая чемпионка мира по шахматам, трёхкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России Александра Костенюк.

Двукратный победитель командного чемпионата мира Ян Непомнящий написал в соцсетях, что раздосадован решением ФИДЕ.

«Мне кажется, это немного против спортивного принципа. Индия не выиграла в финале ни одной партии», — заявил он.

Спортсмен также напомнил о проигравшей Индии в полуфинале из-за перебоев со связью сборной Армении. Тогда тоже была подана апелляция, но ФИДЕ приняла решение в пользу индийской сборной.