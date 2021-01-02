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По итогам двух матчей россиянин проиграл со счетом 1:5. В другом полуфинале армянин Левон Аронян с общим счетом 5:2 обыграл француза Максима Вашье-Лаграва.

В финале встретятся Раджабов и Аронян, Дубов и Вашье-Лаграв сыграют в матче за третье место.

Турнир завершится 3 января, призовой фонд составляет $200 тыс., из которых $60 тыс. достанется победителю. На партию дается 15 минут, с добавлением десяти секунд на ход.