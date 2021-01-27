Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Матч-центр
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
2 1
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 0
Унион Унион
Аугсбург
Аугсбург
0 1
Бавария Бавария
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
3 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер
Байер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Унион Унион
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
3 1
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
0 2
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
1 1
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 4
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Аугсбург Аугсбург
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:15
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
20:30
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
15:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон

Российский шахматист Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Карлсена 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Восемнадцатилетний российский шахматист Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена во время одного из туров супертурнира Tata Steel Chess. Об этом сообщает ТАСС.
Знаменитый норвежец признал свое поражение после 32-го хода.
До завершения чемпионата остается лишь несколько дней. По результатам девяти туров Есипенко занимает четвертую-пятую строчку. Карлсен находится на шестом месте.
Андрей Есипенко в настоящий момент занимает вторую позицию в рейтинге юниоров Международной шахматной федерации. Лидерство удерживает иранец Алирез Фирузджы.
ТК «Звезда»: последние новости
Большунов извинился за неспортивное поведение на этапе Кубка мира Большунов извинился за неспортивное поведение на этапе Кубка мира Большунов-старший сравнил поведение финского лыжника в эстафете с беспределом на дороге Большунов-старший сравнил поведение финского лыжника в эстафете с беспределом на дороге Звезду NHL Панарина с женой обокрали во время отпуска в Мексике Звезду NHL Панарина с женой обокрали во время отпуска в Мексике
Шахматы , Видео , Андрей Есипенко , ФИДЕ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение