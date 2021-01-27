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Восемнадцатилетний российский шахматист Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена во время одного из туров супертурнира Tata Steel Chess. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитый норвежец признал свое поражение после 32-го хода.

До завершения чемпионата остается лишь несколько дней. По результатам девяти туров Есипенко занимает четвертую-пятую строчку. Карлсен находится на шестом месте.