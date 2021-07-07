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Тестовое производство «Спутник V» запустили в Мексике

Сделано в Россиииещё 6
7 часов назад
Мексиканская фармацевтическая компания Birmex вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) объявили о запуске производства в этой американской стране тестовой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Тестовое производство «Спутник V» запустили в Мексике
Фото: ТАССТАСС
Как отметили в РФПИ, Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и начало выпускать отечественный препарат. Произведенную в Мексике вакцину будут использовать для иммунизации местного населения.
«Производство тестовой партии является важным этапом в процессе технологического трансфера, мы ожидаем, что она будет полностью отвечать самым строгим требованиям. «Спутник V» успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности», - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Российский препарат «Спутник V» уже зарегистрирован в 67 странах. Данные регуляторов различных стран, включая Мексику, Аргентину, Сербию, Венгрию и ОАЭ, о ходе вакцинации населения свидетельствуют, что отечественная вакцина является одной из наиболее безопасных и эффективных в борьбе с заболеванием.
Сделано в России // Made in Russia
Шахматы,Ксения Густова,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,
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