Тестовое производство «Спутник V» запустили в Мексике

Как отметили в РФПИ, Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и начало выпускать отечественный препарат. Произведенную в Мексике вакцину будут использовать для иммунизации местного населения.

Российский препарат «Спутник V» уже зарегистрирован в 67 странах. Данные регуляторов различных стран, включая Мексику, Аргентину, Сербию, Венгрию и ОАЭ, о ходе вакцинации населения свидетельствуют, что отечественная вакцина является одной из наиболее безопасных и эффективных в борьбе с заболеванием.