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Чемпионат Европы по футболу 2020

Карякин победил Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

ТАССиещё 2
40 минут назад
Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами победил представителя Узбекистана Шамсиддина Вохидова в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.
Карякин вышел в 1/32 финала на турнире в Сочи
Фото: ТАССТАСС
Вторая партия пройдет в пятницу. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.
Карякин является победителем Кубка мира 2015 года. Он был участником матча за мировую шахматную корону в 2016 году против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.
Шахматы,Сергей Карякин,
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