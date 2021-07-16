Аронян снялся с Кубка мира по шахматам в Сочи

В четверг Аронян не доиграл первую партию 1/64 финала Кубка мира против австралийца Бобби Ченга из-за ухудшения самочувствия. Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, на этой неделе у шахматиста появились простудные симптомы, позже он был изолирован от других игроков.

Ароняну 38 лет, он занимает пятое место в рейтинге FIDE. Он четырежды принимал участие в турнире претендентов, дважды выигрывал Кубок мира (2005, 2017), в составе сборной Армении трижды выигрывал Шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012) и побеждал на командном чемпионате мира (2011). Также на его счету победы на чемпионатах мира по рапиду (2009) и блицу (2010). В 2005 году Аронян был признан лучшим спортсменом Армении.