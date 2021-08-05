Сергей Карякин потерпел поражение в финале Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи. Он уступил польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде, сообщает ТАСС.

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Ранее, в реду, россиянин белыми фигурами сыграл с поляком вничью. В четверг он проиграл сопернику, играя черными фигурами.

В конце апреля российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге.Он стал победителем турнира после того, как были озвучены результаты игры россиянина Александра Грищука и голландского шахматиста Аниша Гири: россиянин обыграл своего соперника из Нидерландов. В свою очередь Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.