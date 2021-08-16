Непомнящий выиграл блиц-турнир памяти Смыслова

"Рад, что удалось победить, хотя и я, и другие прошли дистанцию не очень ровно", - сказал Непомнящий после окончания турнира журналистам.

Среди участников был 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который занял 11-е место из 22 игроков. "Надеюсь, он также получил удовольствие от игры с другими сильными гроссмейстерами, - сказал Непомнящий. - Мы с ним уже играли не раз, и в блиц, и в быстрые шахматы".