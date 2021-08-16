Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Шахматист Непомнящий стал победителем блиц-турнира памяти Василия Смыслова

ТАССиещё 1
2 часа назад

Гроссмейстер Ян Непомнящий занял первое место в блиц-турнире памяти Василия Смыслова. Соревнования прошли в Центральном доме шахматиста в Москве.

Непомнящий выиграл блиц-турнир памяти Смыслова
Фото: Пресс-служба турнира претендентовПресс-служба турнира претендентов

Непомнящий набрал 10 очков. Следом финишировал Александр Грищук, в активе которого 9 баллов. Третье место занял Михаил Кобалия (8,5).

"Рад, что удалось победить, хотя и я, и другие прошли дистанцию не очень ровно", - сказал Непомнящий после окончания турнира журналистам.

Среди участников был 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который занял 11-е место из 22 игроков. "Надеюсь, он также получил удовольствие от игры с другими сильными гроссмейстерами, - сказал Непомнящий. - Мы с ним уже играли не раз, и в блиц, и в быстрые шахматы".

В 2021 году Непомнящий встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.

Турнир был посвящен памяти седьмого чемпиона мира по шахматам Василия Смыслова. 24 марта 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения шахматиста.

Шахматы,Михаил Кобалия,Александр Грищук,Ян Непомнящий,Василий Смыслов,Анатолий Карпов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители