Демченко вышел в лидеры на ЧЕ по шахматам

В Рейкьявике (Исландия) состоялся седьмой тур личного чемпионата Европы по шахматам. Россиянин Антон Демченко белыми фигурами обыграл представителя Германии Александра Донченко и догнал лидера — азербайджанского гроссмейстера Рауфа Мамедова . Они набрали по 6 очков из 7.

В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.