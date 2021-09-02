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Олимпиада-2020

Россиянин Антон Демченко вышел в лидеры на чемпионате Европы по шахматам

Чемпионат.com
48 минут назад

В Рейкьявике (Исландия) состоялся седьмой тур личного чемпионата Европы по шахматам. Россиянин Антон Демченко белыми фигурами обыграл представителя Германии Александра Донченко и догнал лидера — азербайджанского гроссмейстера Рауфа Мамедова. Они набрали по 6 очков из 7.

Демченко вышел в лидеры на ЧЕ по шахматам
Фото: Федерация шахмат РоссииФедерация шахмат России

На 0,5 очка отстают семь шахматистов, включая россиянина Евгения Романова.

Личный чемпионат Европы завершится 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.

В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Шахматы,Антон Демченко,Александр Донченко,Евгений Романов,Рауф Мамедов,ФИДЕ,
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