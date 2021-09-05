Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Россиянин Демченко стал чемпионом Европы по шахматам

ТАССиещё 2
55 минут назад

Российский гроссмейстер Антон Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Соревнования прошли в Рейкьявике.

Демченко стал чемпионом Европы по шахматам
Фото: ТАССТАСС

В заключительном, 11-м туре Демченко сыграл вничью черными фигурами, его соперником был Богдан-Даньел Дяк из Румынии. Демченко набрал 8,5 очка. Второе место занял 16-летний немец Винсент Кеймер, в активе которого также 8,5 очка, он уступил россиянину по дополнительным показателям. Третье место занял еще один представитель России 21-летний Алексей Сарана (8,0), опередив по дополнительным показателям Дяка.

Демченко 34 года, он получил статус гроссмейстера в 2013 году. В рейтинге Международной шахматной федерации он располагается на 201-й строчке среди действующих игроков.

По итогам турнира 23 лучших игрока выступят на Кубке мира, который пройдет в 2023 году. Среди россиян в этот список попали Демченко, Сарана и Михаил Антипов.

Чемпионат Европы проходит с 2000 года. В 11-й раз победителем стал россиянин. В 2019 году турнир выиграл Владислав Артемьев. В 2020 году чемпионат должен был пройти в словенском Подчетртеке, но из-за коронавируса он был отменен и состоится там в 2022 году.

Шахматы,Антон Демченко,Владислав Артемьев,Михаил Антипов,ФИДЕ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители