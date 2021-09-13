Карякин обыграл чемпиона мира Карлсена в супертурнире

После поражения норвежец настолько расстроился, что не явился на пресс-конференцию, сразу убежав в гостиницу.

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Для чемпиона мира Магнуса Карлсена завершающая партия первого тура супертурнира в Ставангере против россиянина Сергея Карякина обернулась катастрофой. Наш гроссмейстер пожертвовал качество ради позиционного преимущества и проходных пешек и одержал красивейшую победу! Карлсен пока не смог выиграть на своём домашнем турнире ни одной партии в основное время.

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Антиничейная формула

Турнир в Ставангере – последний элитный старт перед грядущим матчем на первенство мира между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим. Соревнование проводится по любопытной «антиничейной» формуле – любая ничья переигрывается в «армагеддоне».

За победу в основное время участник получает аж 3 очка, выигравший в «армагеддоне» кладёт в свою копилку полтора, а проигравший его — всего одно.

За победу бьются действующий шахматный король норвежец Магнус Карлсен, второй номер Норвегии Арьян Тари, россияне – претендент на мировую корону Ян Непомнящий и экс-претендент, второй призёр Кубка мира 2021 года Сергей Карякин, звезда Востока и ныне представляющий Францию Алиреза Фируджа, а также один из самых оригинальных и творческих гроссмейстеров мира венгр Рихард Раппорт.

«Русское дерби» принципиальных соперников

На старте Раппорт рванул вперед, одержав пару «трёхочковых» побед. Его преследовал Карлсен, которому никак не удавалось выиграть в основное время, но стабильно получалось брать верх в «армагеддоне», в том числе и в принципиальной дуэли с Непомнящим. Россияне стартовали скромно, однако внезапно картина боя изменилась! Дело в том, что в выходной день, когда Карлсен, Фируджа, Раппорт и Тари спокойно отдыхали, должна была состояться пропущенная партия Непомнящий – Карякин. У Яна возникли проблемы с визой, он опаздывал на турнир, но Сергей благородно согласился сыграть позже.

Вообще, битва Непомнящего с Карякиным уже десятилетие – одно из любимых блюд российских шахматных болельщиков. Лидеры поколения-1990 и в тай-брейках на звание чемпиона России сходились, и в различных выставочных турнирах. Тренеры сборной в шутку говорят, что даже на сборах Ян и Сергей просто уже не могут жить друг без друга – настолько сильна их конкуренция. Сначала на вершину взобрался Карякин, теперь «царь горы» Непомнящий, но Карякин снова начал восхождение.

«Русское дерби» решительно удалось Непомнящему. Карякин сделал ставку на «отбойный» Берлинский эндшпиль Испанской партии – самый популярный вариант сильных гроссмейстеров, когда ты чёрными фигурами предпочитаешь надежность. Долгое время гроссмейстеры демонстрировали свой дебютный анализ, но подготовка Яна оказалась глубже – уже первый самостоятельный ход Сергея привел его к проблемам.

В конце поединка (в эндшпиле Непомнящий реализовывал лишнее качество) на часах претендента остался большой запас по времени, он серьёзно подумал лишь пару раз за партию.

Жертва качества и «нокаут» чемпиона

Сергей Карякин – очень приятный, улыбчивый человек и никогда не даёт волю своим эмоциям, обладает фантастической выдержкой. Но понятно, что для него партия с Непомнящим оказалась тяжёлым ударом. Сергей после длительного перерыва вернулся в пул сильнейших и что? Плетётся в хвосте турнира! Однако на протяжении своей карьеры Карякин не раз именно в такие моменты демонстрировал удивительную волю к победе. И в следующем туре он сумел обыграть самого Карлсена!

В этом поединке чемпион мира сам стремился к победе, разыграв сложнейший Челябинский вариант Сициалианской защиты, служивший ему верой и правдой в чемпионском матче против американца Фабиано Каруаны. Карякин пошёл по стопам «дона Фабио» и бросился в омут осложнений. Норвежец пожертвовал пешку, а россиянин, чтобы не уступать инициативу, в ответ отдал качество, но образовал цепочку опаснейших проходных пешек. Карлсен не разобрался в невероятно запутанной позиции, но, как всегда, бился до последнего патрона.

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С.Карякин (Россия) – М.Карлсен (Норвегия)

45...d3 46.Схd3 Лe3+ 47.Крg2 Лхd3

Чёрным удалось забрать белого слона, но это слабое утешение, так как белые сейчас проведут ферзя.

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Критический момент. Сейчас стоит белым поторопиться, как после 50.c7 Лхb7 51.c8Ф Лb5 чёрные хотят выстроить неприступную крепость с ладьёй на f5 и h5, которая не позволяет белому королю вторгнуться в лагерь соперника. Но промежуточный ход Карякина ставит точку в поединке.

50.h5! gхh5 51.Крh3 Лхc6 52.b8Q Лc5 53.Фb2+ f6 54.Крh4 теперь оказывается, что на такой большой шахматной доске чёрной ладье негде спрятаться от белого ферзя, и в ближайшие ходы Карлсен несет непоправимые потери. Чёрные сдались.

Произошедшее уже оказалось страшным ударом для чемпиона – ведь в этом турнире он не выиграл пока ни одной партии в классику. Даже у аутсайдера Тари! По ходу турнира лидер мирового листа теряет уже 13 пунктов – весьма и весьма много (текущее положение в рейтинге: Карлсен — 2855, Каруана -2800, Дин Лижэнь — 2799, Непомнящий – 2792, Карякин на 14-й строчке с 2758). Карлсен покинул игровую площадку и поднялся в номер, даже не пообщавшись с журналистами.

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