Карпов назвал большим достижением победу российских шахматистов на онлайн-олимпиаде

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Безоговорочной победой сборной России завершилась вторая шахматная онлайн-олимпиада. В финале, который прошел в среду, российская команда не оставила шансов соперникам из США.

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Сборная России выиграла обе матчевые встречи со счетом 3,5:2,5. Победы в первых партиях одержали Владислав Артемьев и Александра Горячкина, вничью сыграли Александра Костенюк, Полина Шувалова и Даниил Дубов, поражение потерпел Андрей Есипенко. Во вторых партиях выиграли Костенюк и Лея Гарифуллина, Дубов, Артемьев и Екатерина Лагно сыграли вничью, Есипенко проиграл. На пути к золоту также были обыграны сборные Венгрии и Китая. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, разговаривая с ТАСС после победы, признался, что горд командой и до конца не может поверить в триумф.

"Поздравляю всех с большой победой. Приятно приносить золото своей стране, гордимся ребятами, тренерами, которые сделали это. На первой олимпиаде разделили первое место с индийской командой, здесь же чистое золото, при этом по ходу турнира обыграли китайцев, американцев - сильные команды. Если честно, я сам еще не до конца поверил в то, что произошло", - сказал Филатов.

Теплых слов достойна дебютантка Гарифуллина, которая в матче против американской сборной принесла решающие очки. "Победа далась нам очень нелегко, поскольку часть ведущих игроков из мужской команды не играла на онлайн-олимпиаде, а участвовала в это время в другом соревновании. Их место заняли более молодые игроки, такие как Дубов и Артемьев, которые блестяще справились со своей задачей, несли бремя лидерства в команде. Женщины в своей части турнира доминировали, как всегда, - сказал ТАСС главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский. - И хочу отметить, что есть новый член команды - Лея Гарифуллина, которая отлично справилась со своей задачей".

Капитан сборной России Александр Мотылев назвал победу уникальным достижением. "Мне кажется, подтвердить успех тяжелее, чем выиграть в первый раз. Хотя и первая победа нам далась не просто, - сказал Мотылев ТАСС. - Финал был достойным - мы ожидали тяжелых матчей, символично, что решающие очки нам принесла дебютантка сборной Лея Гарифуллина".

"В целом мы показали себя на этом турнире единой командой, с одной целью. Хотя мы выиграли предыдущую олимпиаду, но было ощущение незаконченного дела, так как тогда разделили победу с индийской командой. Хотелось в этот раз доказать, что мы по праву чемпионы - это сделать удалось, чему мы все рады", - добавил капитан. Победителями первой шахматной онлайн-олимпиады, прошедшей в августе 2020 года, стали сборные России и Индии. Команды разделили первое место, так как по ходу финала возникли проблемы со связью.

Путь к победе

Партии на шахматной онлайн-олимпиаде проходили с контролем времени в 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. В турнире принимали участие 40 команд, которые на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. В первом туре россияне обыграли команду Украины (4,5:1,5), во втором оказались сильнее сборной Германии (6:0), в третьем победили чехов (5:1), в четвертом обыграли парагвайцев (4,5:1,5), в пятом - израильтян (5:1), в шестом - аргентинцев (6:0), в седьмом - итальянцев (5:1), в восьмом - испанцев (4:2), в девятом - латвийцев (6:0).

В четвертьфинальном противостоянии против команды Венгрии сборная России выиграла две матчевые встречи с одинаковым счетом - 3,5:2,5. После той встречи Мотылев признался ТАСС, что нервничал за команду и результат. Но главное испытание было в полуфинале, где российская сборная встречалась с китайцами - главными фаворитами нынешнего турнира.

"Неизвестно, были ли мы фаворитами в том матче, но нам удалось показать свою лучшую игру. Команда очень хорошо настроилась и не дала усомниться в своем преимуществе", - рассказал капитан сборной. Китайцы были повержены - 3,5:2,5 и 4:2.