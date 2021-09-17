Советская шахматистка подала в суд на Netflix

Пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix , выпустившую сериал «Ход королевы». Сумма иска — $ 5 млн. Об этом сообщает Hollywood Reporter .

Гаприндашвили не понравилось высказанное в сериале утверждение, что она никогда не садилась играть с мужчинами. По её словам, к 1968 году, о котором идёт речь, она успела провести по крайней мере 59 партий с мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.