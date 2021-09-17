«Грузины пострадали от России»: шахматистка Гаприндашвили подала с суд на Netflix

В последнем эпизоде в одной из сцен шахматный комментатор говорит о героине: «Единственное, что в ней необычно, это ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами».