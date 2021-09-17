«Грузины пострадали от России»: шахматистка Гаприндашвили подала с суд на Netflix

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск о клевете к стиминговому сервису Netflix из-за «сексистской ремарки» в сериале «Ход королевы». Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Сериал, основанный на одноименном романе писателя Уолтера Тевиса, повествует о восхождении на спортивный олимп вымышленной американской шахматистки Бет Хармон.
В последнем эпизоде в одной из сцен шахматный комментатор говорит о героине: «Единственное, что в ней необычно, это ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами».
В иске Гаприндашвили говорится, что этот комментарий выставляет ее в ложном свете, а кроме того, является «грубо сексистским и унизительным».
Шахматистка заявляет, что к 1968 году, когда происходит действие сериала, она уже встречалась с 59 шахматистами мужского пола, в том числе с 10 гроссмейстерами.
«Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью «раздуть драму», создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили», - говорится в жалобе.
Кроме того, шахматистка возмущена тем, что в сериале ее назвали русской.
«Netflix описал Гаприндашвили как русскую, хотя знал, что она грузинка, и что грузины пострадали от российского господства, когда они были частью Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России», - указано в иске.