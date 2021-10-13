Сколько зарабатывали шахматисты в Советском Союзе — деньги у шахматистов появились после победы над США?

Первый миллион получил Тигран Петросян. До этого победители матча за титул чемпиона мира могли позволить себе разве что «Волгу».

Призовой фонд предстоящего матча за звание чемпиона мира по шахматам между обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим составит 2 млн. Наш гроссмейстер в случае любого исхода неплохо заработает.

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Интересно, что даже в Советском Союзе гроссмейстеры получали очень хорошие деньги. Но не всегда. Нашим шахматистам помогли американцы, приехавшие в Москву в 1955-м.

Байка про американцев. Или быль?

Гроссмейстер Марк Тайманов был лучшим музыкантом среди шахматистов и лучшим шахматистом среди музыкантов. А ещё запомнился тем, что проиграл претендентский матч Роберту Фишеру со счётом 0:6, после чего партийные боссы наложили запрет на его участие в международных турнирах.

А ещё в 1955-м он помог всем советским шахматистам улучшить своё благосостояние. Во всяком случае, Тайманов в разных интервью повторял одну историю, которая выглядит как байка. Но похожа на быль. В том году в Москву на товарищеский матч со сборной СССР приехала сборная США во главе с сильным гроссмейстером Самуэлем Решевским. Несмотря на разгромное поражение американцев, Решевский в своём микроматче обыграл чемпиона мира Михаила Ботвинника. Сборную США тогда встречали по высшему разряду, партии проходили в Колонном зале Дома Союзов, а организаторы исполняли почти любое пожелание гостей.

Новое руководство СССР во главе с первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым даже сфотографировалось с американскими шахматистами. Во время торжественного приёма после завершения матча Хрущёв обратился к Тайманову с вопросом о том, получают ли советские гроссмейстеры деньги за результаты в заграничных турнирах. И произошёл короткий диалог.

– Что вы, Никита Сергеевич, мы представляем нашу страну, достижения советского строя – всё это бескорыстно.

– А когда играете дома?

– А с чего бы мы жили?

– Слушай, а ведь это неправильно! У капиталистов, у которых денег куры не клюют, вы ничего не берёте, а у нас, не слишком-то богатых, берёте. Нужно с них брать, и как можно больше!

После этого советским шахматистам разрешили брать гонорары в иностранной валюте.

Возможно, разговор был и несколько иным, но шахматисты после этого действительно получили особые условия. Хотя часть заработанных денег обязаны были сдать в Спорткомитет.

Дорога к миллионам

До Хрущёва советские шахматисты жили достаточно скромно, хотя власти их тоже не обижали. В 1948-м в матч-турнире, который должен был определить нового чемпиона мира ввиду смерти Александра Алехина, победил Ботвинник. Советский шахматный король получил от Иосифа Сталина в подарок автомобиль «Победа» и 250 литров топлива за государственный счёт в месяц. Ну и несколько тысяч рублей в качестве денежного приза, тогда как тот же Решевский получил в долларах сумму, значительно превышавшую гонорар победителя.

В дальнейшем за победу в матче за звание чемпиона мира в СССР была установлена такса – 5000 рублей. Но гроссмейстеры могли зарабатывать гораздо больше в международных турнирах, хотя и сдавали обязательную таксу в Спорткомитет. Стоит отметить и то, что федерация шахмат СССР рассылала «рекомендации» организаторам иностранных турниров, в которых обозначала желательные выплаты для советских гроссмейстеров. И они были, скорее, занижены.

Впрочем, и пять тысяч – деньги очень хорошие. За эту сумму можно было приобрести дорогую «Волгу» или два «Москвича». Машины тогда ещё стоили чуть ли не целое состояние.

Впрочем, чемпионы получали и всевозможные подарки, которые подсчёту не поддаются. Были и квартиры, и машины, и всевозможные льготы. Определённо больше чем на пять тысяч.

О миллионах долларов в качестве призовых на турнирах и чемпионских матчах речь не шла. Даже в поединке между Робертом Фишером и Борисом Спасским призовой фонд составлял «всего» $ 250 тыс., причём он был увеличен вдвое из-за выходок американца, не спешившего прилетать в Рейкьявик. Впрочем, было и одно исключение. Но неофициальное. И не в долларах.

В 1963 году после победы в чемпионской битве с Ботвинником новый король шахмат Тигран Петросян в Ереване получил миллион рублей, собранных армянами со всего мира. На тот момент это просто колоссальная сумма, учитывая, что средняя зарплата в Советском Союзе в то время составляла 135 рублей. Это как если бы в 2021 году чемпиону собрали 400 млн рублей.

Однако именно после «матча века» «стоимость» шахмат в мире резко выросла. Кстати, Спасский, получив свою часть гонорара, отказался сдавать в Спорткомитет какую бы то ни было часть заработанных денег, открыв счёт в швейцарском банке. Экс-чемпион мира на несколько лет стал невыездным. Пока сам Леонид Брежнев этот запрет не снял.