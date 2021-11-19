Украина разгромила Россию на ЧЕ по шахматам

Мужская сборная России проиграла команде Украины в седьмом туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на словенском курорте Терме-Чатеж.

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Как сообщает ТАСС, встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу украинцев. Россиянин Кирилл Алексеенко черными фигурами проиграл Кириллу Шевченко. Партии Владислава Артемьева (белые фигуры) с Владимиром Онищуком, Александра Грищука (черные фигуры) с Андреем Волокитиным, Даниила Дубова (белые фигуры) с Юрием Кузубовым завершились вничью.

Командный чемпионат Европы по шахматам — соревнование лучших шахматных сборных стран континента, которое проводит ФИДЕ с 1957 года.

В мужском турнире участвует 39 команд, в женском - 31.