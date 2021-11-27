Карлсен и Непомнящий вновь сыграли вничью

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за звание чемпиона мира.
Карлсен играл белыми фигурами, а Непомнящий — черными.
Чемпион мира определится по итогам 14 партий. Оставшиеся партии запланированы на 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря.
Напомним, что первая партия также закончилась ничьей.
Непомнящий научился играть в шахматы в четыре с половиной года. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России.
Для Карлсена это уже пятый матч за звание чемпиона мира. Все предыдущие встречи заканчивались победой норвежского гроссмейстера. Он является самым молодым шахматистом, когда-либо возглавлявшем официальный рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Турнир за звание чемпиона мира проходит в Дубае. Он завершится 16 декабря. Его призовой фонд составляет 2 млн евро. В случае ничьей после всех партий назначается тай-брейк.