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Карлсен и Непомнящий снова сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира

Газета.Ruиещё 20
30 минут назад

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за звание чемпиона мира.

Карлсен и Непомнящий вновь сыграли вничью
Фото: Maria Emelianova/AP/Павел Лисицын/РИА «Новости»Maria Emelianova/AP/Павел Лисицын/РИА «Новости»

Карлсен играл белыми фигурами, а Непомнящий — черными.

Чемпион мира определится по итогам 14 партий. Оставшиеся партии запланированы на 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря.

Напомним, что первая партия также закончилась ничьей.

Непомнящий научился играть в шахматы в четыре с половиной года. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России.

Для Карлсена это уже пятый матч за звание чемпиона мира. Все предыдущие встречи заканчивались победой норвежского гроссмейстера. Он является самым молодым шахматистом, когда-либо возглавлявшем официальный рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Турнир за звание чемпиона мира проходит в Дубае. Он завершится 16 декабря. Его призовой фонд составляет 2 млн евро. В случае ничьей после всех партий назначается тай-брейк.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,ФИДЕ,
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