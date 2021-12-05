Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии за звание чемпиона мира

Восьмая партия между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном осталась за норвежским шахматистом. Россиянин играл черными и был вынужден сдаться на 46-м ходу.

Фото: Kamran Jebreili/AP Kamran Jebreili/AP

Предыдущие пять партий также не определили победителя. В шестой партии сильнее оказался норвежец, а в седьмой — снова была зафиксирована ничья. Таким образом после сегодняшнего поединка счет стал 5:3 в пользу норвежца.

Девятая партия состоится 7 декабря.

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен борются за мировую шахматную корону в Дубае. Турнир завершится 16 декабря. Его призовой фонд составляет 2 млн евро. Матч состоит из 14 партий. В случае равенства между соперниками по истечении всех партий чемпион определится на тай-брейке.

Для Карлсена это уже пятый матч за звание чемпиона мира. Все предыдущие встречи заканчивались победой норвежского гроссмейстера. Он является самым молодым шахматистом, когда-либо возглавлявшем официальный рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Газета вела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.