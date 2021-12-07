Непомнящий проиграл вторую партию подряд в матче с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен провели девятую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае (ОАЭ). Она закончилась победой Карлсена на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3:6.

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Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл претендента на титул из России.