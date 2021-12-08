ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири

Президиум генсовета "Единой России" утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Партийную комиссию по развитию Восточной Сибири по поручению президента возглавляет министр обороны Сергей Шойгу. В ее состав вошли 28 человек. Среди них - председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер правительства Александр Новак, зампред Совета Федерации Юрий Воробьев, губернаторы, руководители частных и госкомпаний. Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка "Единой России" также возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию и науке, главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы "Единой России".