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1 час назад

ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири

Президиум генсовета "Единой России" утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Партийную комиссию по развитию Восточной Сибири по поручению президента возглавляет министр обороны Сергей Шойгу. В ее состав вошли 28 человек. Среди них - председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер правительства Александр Новак, зампред Совета Федерации Юрий Воробьев, губернаторы, руководители частных и госкомпаний. Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка "Единой России" также возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию и науке, главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы "Единой России".

ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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