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1 час назад

Карпов о поражении Непомнящего: это кошмар, он абсолютно сломался

Российский обладатель титула чемпиона мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на поражение Яна Непомнящего в 11-й партии матча против Карлсена.

Карпов о поражении Непомнящего: это кошмар, он абсолютно сломался
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Когда упустил преимущество в пятой, если не ошибаюсь, встрече, то я предсказал: в шахматах как в футболе - не забил ты, забили тебе. Видимо, он расстроился после третьей перспективной партии. Затем как-то потерялся, проиграв четыре партии из шести. Это кошмар. Он абсолютно сломался, такое редко бывает в матчах за звание чемпиона мира", — приводят слова Карпова "РИА Новости".

В 11-й партии матча за звание чемпиона мира российский шахматист Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену. После этой встречи общий счет стал 7,5:3,5 в пользу действующего чемпиона. Таким образом Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира.

Непомнящий научился играть в шахматы в четыре с половиной года. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России.

Для Карлсена это уже пятый матч за звание чемпиона мира. Все предыдущие встречи заканчивались победой норвежского гроссмейстера.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на поражение Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира и объяснил, в чем была причина такой его игры.

"Конечно, это провал, здесь не стоит подбирать излишне дипломатических выражений", — отметил он.

Шахматы,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,РИА Новости,
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