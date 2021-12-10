Карпов о поражении Непомнящего: это кошмар, он абсолютно сломался

"Когда упустил преимущество в пятой, если не ошибаюсь, встрече, то я предсказал: в шахматах как в футболе - не забил ты, забили тебе. Видимо, он расстроился после третьей перспективной партии. Затем как-то потерялся, проиграв четыре партии из шести. Это кошмар. Он абсолютно сломался, такое редко бывает в матчах за звание чемпиона мира", — приводят слова Карпова "РИА Новости".