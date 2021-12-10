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1 час назад

Норвежец обыграл Непомнящего на ЧМ по шахматам

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам, сообщает Sports.ru.

Норвежец обыграл Непомнящего на ЧМ по шахматам
Фото: официальный сайт FIDEофициальный сайт FIDE

Норвежец обеспечил себе победу за три партии до конца матча за звание чемпиона мира.

В 11-й партии Непомнящий играл белыми фигурами. Общий счет матча стал 7,5:3,5 в пользу норвежца. 31-летний Карлсен выиграл у 31-летнего Непомнящего шестую, восьмую, девятую и одиннадцатую партии, остальные партии шахматисты свели вничью.

Матч за шахматную корону проходил в Дубае. Призовой фонд матча составляет 2 млн евро.

Магнус Карлсен – действующий чемпион мира с 2013 года, когда он досрочно обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда.

Ян Непомнящий смог претендовать на шахматную корону после победы в турнире претендентов, который начался в марте 2020 года в Екатеринбурге, а потом был приостановлен из-за пандемии до апреля 2021 года. Непомнящий выиграл его досрочно.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Sports.ru,
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