Карякин отреагировал на помощь Дубова Карлсену

Конечно, я поздравляю чемпиона мира, но у меня есть небольшое замечание. Представьте, что вам предстоит сыграть матч за мировую шахматную корону с Карлсеном. Примите ли вы помощь, скажем от …. Хаммера или Тари (норвежские гроссмейстеры. – Прим. «Чемпионата»)? И предложите ли вы им помочь вам?» — написал Карякин в своём «твиттере».