Почему Непомнящий проиграл чемпионский матч

Почему Карлсен победил Непомнящего и сохранил титул чемпиона мира

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В матче на первенство мира 2021 года претендент из России Ян Непомнящий проиграл действующему обладателю титула Магнусу Карлсену, потерпев попутно крупнейшее за 28 лет поражение (3,5:7,5) в игре за шахматную корону. «Газета.Ru» разбирается в причинах столь слабого выступления российского громмейстера.

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Магнус Карлсен принимает поздравления. Аплодисментами встретил его победу зрительный зал на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Аплодисменты раздались, когда 16-й чемпион мира пришел на послематчевую пресс-конференцию. Не иссякает поток приветствий в СМИ и социальных сетях.

Гарри Каспаров приветствовал своего коллегу по чемпионскому цеху в Твиттере: «Поздравляю Магнуса с полной доминацией в матче с Непомнящим, который не смог оказать сопротивления после поражения в шестой партии. Карлсену нечасто в этом матче приходилось показывать всё, на что он способен, но нельзя винить акулу за то, что ее соперник стал рыбешкой!»

Матч в Дубае и по своему сценарию, и по итоговому счету удивительно напомнил поединок 50-летней давности, когда в финальном матче претендентов (Буэнос-Айрес 1971) встретились экс-чемпион мира Тигран Петросян и рвущийся к трону Бобби Фишер. Первые пять партий протекали в упорной борьбе и закончились со счетом 2,5:2,5, а потом Фишер одержал четыре победы кряду, и матч закончился досрочно. Фишер крушил тогда всех подряд: два предыдущих матча, у Тайманова и Ларсена, он выиграл всухую 6:0, так что его уверенная победа над прошедшим пик своей карьеры Петросяном не стала сенсацией. Но как подобный разгром мог случиться в новом веке, когда суперкомпьютеры, подобно полковнику Кольту, уравняли в правах ведущих гроссмейстеров?

В двух предыдущих матчах за корону (Карлсен – Карякин, Нью-Йорк 2016 и Карлсен – Каруана, Лондон 2018) всего 2 партии с классическим контролем из 24-х оказались результативными, поэтому перед новым поединком многие эксперты больше всего опасались очередной «ничейной засухи». Мол, шахматы уже изучены так же хорошо, как шашки, где любая победа становится событием. Отсюда и увеличение числа партий с 12 до 14, и более тяжелый график игры (3 партии подряд без выходного дня – такого в матчах на первенство мира в новейшей истории еще не было), и контроль без добавления 30 секунд на ход. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прямо говорил: условия должны стать более жесткими, чтобы гроссмейстеры уставали и допускали ошибки.

Первые пять партий в Дубае-2021 завершились вничью, причем игровой инициативой на этом отрезке определенно владел Ян Непомнящий. Было очевидно, что он со своей командой проделал огромную подготовительную работу и, в частности, полностью сменил дебютный репертуар за черных.

Так, раньше он в ответ на 1.d4 почти всегда избирал защиту Грюнфельда – дебют объективно очень хороший, но в котором, по образному выражению того же Каспарова, черным приходится охранять огромный периметр. То есть белые могут выбирать, на каком направлении проверять сегодня соперника, а черные должны быть готовы ко всему и помнить правильные варианты ход в ход. Сам Гарри в матче 2000 года против Владимира Крамника этот грюнфельдовский периметр не удержал, после чего обвинил чуть ли не весь шахматный мир в том, что он работал на его соперника. Впрочем, не будем увлекаться историческими экскурсами.

Непомнящий подготовил к матчу линию обороны с 1…Nf6 и 2…е6, но на что он ориентировался дальше – на защиту Нимцовича с новоиндийской или на ферзевый гамбит, мы так и не узнали, поскольку Карлсен избирал построения каталонского типа. Во второй партии чемпион добился дебютного перевеса: похоже, Ян что-то перепутал, ведь в первый раз в турнирной партии (тренировочные не в счет – другая ответственность, другое напряжение) играть новый дебют ох как непросто. Однако Магнус в миттельшпиле допустил серьезный просчет, после чего вынужден был жертвовать материал и сильно рисковать, чтобы поддерживать динамическое равновесие. Именно во второй партии у Яна был первый «голевой момент».

Во второй и последний раз построение каталонского типа (не чистый каталон, но близко) встретилось в шестой партии. Она заслуживает отдельного рассказа, пока же отметим лишь, что дебютных проблем российский гроссмейстер там не испытывал. При переходе в миттельшпиль у него была весьма перспективная позиция, и он начал смело (и несколько азартно) играть на победу.

В четвертой, восьмой и десятой партиях Магнус начинал игру ходом королевской пешки, а Ян отвечал русской партией, которая у него раньше тоже встречалась нечасто. В отличие от системы Найдорфа или французской защиты, подготовленной к турниру претендентов. Весьма вероятно, что в четвертой партии ни одного самостоятельного хода Непомнящий не сделал – всё вплоть до финальной позиции было проанализировано дома. В десятой он также с легкостью сделал ничью и мог без проблем добиться того же результата в восьмой, но что-то пошло не так; о причинах поговорим чуть позже. В целом, за исключением второй партии, проблем при игре черными Ян не испытывал.

Когда российский гроссмейстер играл белыми, сражения чаще всего велись на полях испанской партии. Карлсен сделал ставку на атаку Маршала и другие варианты подобного типа, где черные жертвуют пешку за инициативу. Хотя это не совсем точное определение: инициатива обычно означает борьбу за перевес, а тут пешка предлагалась в жертву ради того, чтобы пресечь активность соперника и получить достаточную для ничьей позиционную компенсацию.

Это был один из главных мотивов матчевой стратегии чемпиона мира: погасить инициативу претендента, не позволить ему вести наступление или, тем паче, атаку.

Вспомним: во второй партии, когда ситуация стала выходить из-под контроля, Магнус отдал качество и пешку, лишь бы оставаться активной стороной. Ну, а расстаться со скромной пешкой ему вообще никогда не было жалко. Хотя и здесь не всё прошло гладко: в пятой и девятой партиях Ян выиграл дебютное сражение. В общем, как бы ни нахваливал сейчас Магнус Карлсен своих помощников, а складывается впечатление, что Ян Непомнящий со товарищи лучше провел работу над дебютами. Однако сколь бы ни был важен дебют в наши дни, на нем партия обычно не заканчивается. А вот дальше у Яна всё шло уже не так гладко.

Очень образно изложил свои интересные, хоть и не бесспорные мысли авторитетный гроссмейстер Михаил Красенков, комментировавший матч на популярном сайте ChessPro: «Зрители будут возмущаться, ругаться, требовать лишить игроков денег за ничьи, кричать: «Я буду жаловаться в ФИДЕ», но Вы не обращайте внимания – это старинный красивый обычай». Увы, не было у Яна Непомнящего своего Джабраила, не подготовился он психологически ко всем аспектам огромного стресса. Впрочем, даже сам Карлсен – помните? – после так же осуждаемой всеми серии ничьих сорвался в матче с Карякиным, зарвался в 8-й партии и, отделавшись легким испугом, получил урок на всю жизнь».

Действительно, если Ян имеет привычку (не самую полезную, по моему скромному мнению) читать всё, что пишут о нем во время соревнований, то на него могла повлиять поднявшаяся вокруг шумиха. Мол, классические шахматы никому не интересны, надо сокращать контроль и т.д. и т.п. Прав Красенков: обычные песни! Борис Гельфанд во время чемпионского матча 2012 года ответил на подобные упреки очень жестко: мол, мы тут боремся за высший шахматный титул, а не развлекаем почтенную публику. Но подобной жесткостью обладают далеко не все.

Как бы то ни было, шестую партию Ян играл не только напористо, но и весьма азартно, явно переоценивая свои шансы. Первый и последний раз в матче соперники попали в цейтнот, где по очереди упустили шансы открыть счет. Когда после первого контроля дым рассеялся, позиция на доске стояла почти равная, но на победу могли играть только белые. Позади было уже четыре часа игры (а впереди, как потом выяснилось, еще столько же!), и тут Ян начал допускать неточности, по чуть-чуть, но ухудшающие его положение.

Многочасовой шахматный поединок требует, помимо прочего, отменной физической формы. Магнус Карлсен – настоящий атлет, для которого спорт – образ жизни, а не унылая нагрузка. Ян Непомнящий привык к иному образу жизни; в этом он схож с Владимиром Крамником, который, тем не менее, сумел стать 14-м чемпионом мира.

В период подготовки к матчу Непомнящий, как и Крамник в свое время, много внимания уделил физической культуре и сбросил килограммов десять. За месяц до старта он выглядел стройным и подтянутым, но потом вернул килограмм пять. А лишний вес улучшает усидчивость, но не выносливость.

Сергей Карякин, помогавший Яну в Дубае, изложил свое видение дальнейших событий в интервью спортивному порталу «Чемпионат»: «К сожалению, поворотной была шестая партия, где Ян стоял лучше в какой-то момент, потом ничья, но в итоге проиграл. После этого Карлсен захватил инициативу, Непомнящий же стал играть гораздо хуже. Хотя в тот момент можно было бороться и бороться. Ян не настроился на то, что может проиграть. Никто не любит проигрывать, но какой-то план должен быть, ты должен понимать, что делать: то ли тебе обострять игру, то ли играть как ни в чем не бывало. Но в уме эту ситуацию надо прогнать перед матчем. Во время самого матча же Ян расстроился, и качество игры снизилось».

Похожей точки зрения придерживается еще один ведущий российский гроссмейстер Александр Грищук: «Первое поражение, можно сказать, Непомнящего полностью убило. Это было нокдауном, Ян так и не пришел в себя после него. Он стал другим человеком. Был ли у Непомнящего план Б? Дело не в плане, здесь как в боксе: план может быть, но если голова кружится, ноги подкашиваются, то какая разница, какой у тебя план? По результату, безусловно, это провал. Вначале была равная борьба, а после поражения все было в одни ворота» (из интервью «Чемпионату»).

Однако после шестой партии была седьмая, где Ян немного «подавил» белыми (пусть даже давление это было чисто символическим) и сделал нормальную профессиональную ничью. Перевел дух после поражения, а впереди оставалась ровно половина матча – семь партий. Вроде бы, ничего непоправимого еще не случилось; у того же Карлсена в матче с Карякиным ситуация была похуже – он проигрывал за три тура до конца. По-настоящему поворотной стала, по-моему, восьмая партия. Перед ней Ян сменил прическу, ему на подмогу снова прибыл Карякин. Легко предположить, что Непомнящий хотел поскорее взять реванш, невзирая на то, что играть ему предстояло черными. Он жаждал драки!

А Карлсен драки не хотел. В русской партии он избрал откровенно безобидное продолжение, пытаясь получить «копеечный плюсик» без малейшего для себя риска. Ян применил новое продолжение, которое его соперник то ли не знал, то ли забыл. Магнус задумался на 40 (!) минут и сделал ход, который Ян справедливо назвал молчаливым предложением ничьей. Ну, так и надо было его принять, немедленно разменяв ферзей, а потом на пресс-конференции немножко потроллить чемпиона: вот, мол, испугался русской партии! Ну, или еще как-то – у Яна язык подвешен, может обойтись без наших подсказок. Вместо этого началась какая-то странная, рваная игра то ли на ничью, то ли на победу. А когда шахматист не может выбрать одно из двух, зачастую случается третий результат…

Грубые зевки в восьмой, девятой и одиннадцатой партиях, подобные которым Ян нечасто допускает даже в блице, сложно объяснить, не поминая нечистую силу. Выдвинем все же более реалистичную версию: Ян переоценивал свои позиции и вследствие этого «подгонял решение под ответ»: упорно искал ход, который должен увеличивать тот самый мифический перевес, и находил его на свою голову.

Ян уже в раннем возрасте проявил свои незаурядные шахматные способности. Однако потом много лет никак не мог выйти на уровень, соответствующий его природному таланту – мешала, прежде всего, психологическая неустойчивость. За последние два-три года он проделал, судя во всему, колоссальную работу в этом направлении и невероятно прибавил, возмужал. Результаты не заставили себя ждать: он не только вышел наконец-то в турнир претендентов, но и сумел выиграть его с первой попытки. Однако в матче за корону, когда к твоей игре и твоей персоне приковано внимание всего шахматного мира, напряжение зашкаливало, и этот стресс на фоне накопленной усталости, когда мысли о шахматах не оставляют тебя ни днем, ни ночью, привел в ряде случаев к потере объективности и обидным срывам…