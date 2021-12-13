Дворкович назвал причины поражения Яна Непомнящего

То, что произошло потом — трудно объяснить, а предугадать уж точно было невозможно. К сожалению, Яну не хватило ни сил, ни эмоций, ни опыта ведения борьбы в условиях отставания в счете. На фоне усталости и психологического дискомфорта были допущены три тяжелейшие ошибки", — цитирует Дворковича «Газета.Ru».