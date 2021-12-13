Названа страна для следующего проведения матча за шахматную корону

Пока у нас есть единственная официальная заявка — от Испании. Если других заявок не поступит, то думаю, что будет выбрана именно эта страна. Хотя есть информация, что некоторые страны тоже задумались о подаче заявок. Но осталось всего десять дней до Совета ФИДЕ, на котором будет принято это решение. Посмотрим, — уточнил Дворкович.