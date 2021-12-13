Названа страна для следующего проведения матча за шахматную корону

Испания стала единственной страной, подавшей заявку в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) для проведения следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам, заявил президент организации Аркадий Дворкович. По его словам, у других стран есть всего 10 дней, чтобы предложить свою кандидатуру, пишет «Газета.Ru».
Пока у нас есть единственная официальная заявка — от Испании. Если других заявок не поступит, то думаю, что будет выбрана именно эта страна. Хотя есть информация, что некоторые страны тоже задумались о подаче заявок. Но осталось всего десять дней до Совета ФИДЕ, на котором будет принято это решение. Посмотрим, — уточнил Дворкович.
Предыдущая встреча за звание чемпиона мира по шахматам проходила в Дубае: по итогам 11 партий норвежец Магнус Карлсен досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего и в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира по шахматам. Изначально спортсмены должны были сыграть 14 партий, однако за три игры до конца победитель был выявлен. Так, на 23-м ходе Непомнящий допустил серьёзную ошибку, а после 50-го хода сдался.
Ранее видео реакции Карлсена на ошибку Яна Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону стало популярным в Сети. Видео на YouTube-канале Chesscom India набрало более 280 тысяч просмотров за 17 часов.