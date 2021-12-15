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3 часа назад

Карлсен может отказаться от защиты титула чемпиона мира

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен может отказаться от защиты своего титула в следующий раз.

Карлсен может отказаться от защиты титула чемпиона мира
Фото: Просто Про СпортПросто Про Спорт

— Те, кто ожидает, что я сыграю в матче на первенство мира в следующий раз, — весьма велика вероятность, что они будут разочарованы. На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Яном Непомнящим) должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные, — заявил Карлсен.

Норвежский гроссмейстер ранее обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и набрал 7,5 баллов, которые принесли ему досрочную победу в противостоянии.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,
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