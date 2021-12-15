Карлсен может отказаться от защиты титула чемпиона мира

— Те, кто ожидает, что я сыграю в матче на первенство мира в следующий раз, — весьма велика вероятность, что они будут разочарованы. На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Яном Непомнящим) должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные, — заявил Карлсен.