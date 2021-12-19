Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Александр Мотылев занял первое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапиду). Соревнования проходили в польском Катовице.

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После 11 туров трое спортсменов набрали одинаковое количество очков - 9,5. По дополнительным показателям победу одержал Мотылев. Второе место занял представитель Германии Александр Донченко, третьим стал литовский шахматист Паулюс Пултинявичюс. Российский гроссмейстер Антон Демченко занял 32-е место (7,5).