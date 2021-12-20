Непомнящий сыграет партию с Потаниным

Встреча пройдет 24 декабря в Москве в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника. Партия пройдет с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира. В 2021 году выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает это звание с 2013 года.