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2 часа назад

Шахматист Непомнящий сыграет партию с президентом "Норникеля" Потаниным

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет шахматную партию с президентом компании "Норильский никель" Владимиром Потаниным. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Непомнящий сыграет партию с Потаниным
Фото: ТАССТАСС

Встреча пройдет 24 декабря в Москве в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника. Партия пройдет с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления.

В октябре "Норникель" заключил с Непомнящим спонсорское соглашение по развитию шахмат.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира. В 2021 году выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает это звание с 2013 года.

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